صحة غزة: ارتفاع ضحايا مجازر مراكز المساعدات إلى 73 شهيدا وأكثر من 150 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع ضحايا مجازر مراكز المساعدات منذ فجر اليوم الأحد، إلى 73 شهيدًا وأكثر من 150 إصابة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن «حصيلة ما وصل للمستشفيات من المجوعين منتظري المساعدات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة، 73 شهيدًا - منهم 67 شهيدًا في شمال قطاع غزة - وأكثر من 150 إصابة، منها حالات خطيرة جدًا».

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر مواطنين تجمّعوا قرب مناطق توزيع المساعدات في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وشمال مدينة رفح، ضمن نقاط التوزيع التابعة للشركة الأمريكية الإسرائيلية.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة مستغلة حاجة المواطنين الماسة للطعام والماء.

وتعمدت سلطات الاحتلال تجويع المدنيين في قطاع غزة، من بينهم مليون طفل يعانون سوء التغذية ويواجهون خطر الموت، في ظل عدم دخول أي صنف من أصناف الحليب أو الفواكه والأسماك والمكملات الغذائية.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن معظم سكان غزة دخلوا المرحلة الخامسة وهي الأشد بمؤشر المجاعة.

والسبت، قالت وزارة الصحة في غزة إن أعدادًا غير مسبوقة من المواطنين المجوعين من كل الأعمار تصل إلى أقسام الطوارئ في حالة إجهاد وإعياء شديدين.

وحذرت من أن المئات من الذين نحلت أجسادهم سيكونون عرضة للموت المحتم، نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجسادهم على الصمود.