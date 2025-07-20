كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تعدي شخصين على قائد سيارة بالسب في منطقة مدينة نصر.

بدأت الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي، يتضمن تعدي مستقلي مركبة توك توك بالسب على قائد سيارة بسبب خلاف بينهم حول أولوية المرور بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

بالفحص وبسؤال القائم على النشر، مالك محل، مقيم بدائرة القسم، قرر بأنه حال سيره بالسيارة خاصته بدائرة القسم اصطدمت به مركبة توك توك؛ فحدثت بينه وبين قائدها مشادة كلامية، قام على إثرها الأخير وآخر صحبته بالتعدي عليه بالسب.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.