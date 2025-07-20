وفاة الكاتب النرويجي إنجفار أمبيورنسن عن 69 عاما

توفي الكاتب النرويجي الشهير، إنجفار أمبيورنسن، الذي مزج بين النبرة الحادة وحتى السوداء وروح الفكاهة والتعاطف، من خلال أعماله التي جسد فيها حياة المضطهدين والضعفاء، بحسب ما أعلنته دار النشر الخاصة به.

وتوفي الكاتب المميز عن عمر ناهز 69 عاما.

ولم تحدد دار نشر "كابلين دام"، سبب وفاة أمبيورنسن، الذي كان قد أعلن منذ فترة طويلة عن خوضه معركة ضد مرض في الرئة يحمل اسم "الانسداد الرئوي المزمن".

وأفادت صحيفة "في جي" النرويجية الشعبية بأن أمبيورنسن كان يعيش مع زوجته، جابرييل هافس، موضحة أنها نشرت خبر وفاته أمس السبت.

وولد أمبيورنسن في 20 من مايو عام 1956 في تونسبرج، ونشأ في لارفيك وشغل وظائف مختلفة في الصناعة والطب النفسي، قبل أن ينشر روايته الوثائقية الأولى عام 1981. وبعد أربعة أعوام، انتقل إلى هامبورج، حيث عاش لعقود.



