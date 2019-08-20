نتنياهو يلمح إلى وقوف إسرائيل وراء الغارات على أهداف إيرانية في العراق

ألمح رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى أن بلاده كانت وراء الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفت مواقع إيرانية في العراق.

وأكد نتنياهو في تصريحاته التي أدلى بها مساء أمس الاثنين، ونقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإلكترونية، أن "الدولة اليهودية ستواصل العمل عسكريا كلما وحيثما كانت هناك حاجة للقيام بذلك".

وعن الهجمات الأخيرة على المنشآت العسكرية في العراق، والتي تنسب إلى إسرائيل، قال نتنياهو للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في كييف، حيث يقوم حاليا بزيارة إلى أوكرانيا، "إن إيران ليس لديها حصانة في أي مكان".

وقال نتنياهو إن الإيرانيين ما زالوا يهددون إسرائيل بالإبادة، وأنهم يقومون ببناء قواعد عسكرية في أنحاء الشرق الأوسط لتنفيذ ذلك الهدف، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي لعام 2015 هو السبب وراء العدوان الإيراني المتزايد.

وأضاف: "سنتصرف ضدهم، أينما كان ذلك ضروريا، ونحن نتصرف حاليا بالفعل".

وتأتي زيارة نتنياهو لكييف قبل أقل من شهر من إجراء الانتخابات العامة، التي من المقرر أن يخوضها في سبتمبر، للتنافس على منصب رئيس الوزراء.

وتعتبر قاعدة الناخبين الإسرائيليين الذين لهم علاقات مع الاتحاد السوفيتي السابق، عاملا مُهِمَّا.

وكانت آخر زيارة قام بها رئيس وزراء إسرائيلي لأوكرانيا قبل 20 عاما، وقد قام نتنياهو بتلك الزيارة.