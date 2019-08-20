ترامب يرغب في خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 100 نقطة أساس

كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ودعاه إلى خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 100 نقطة أساس (نقطة مئوية كاملة) لمساعدة الاقتصاد العالمي على النمو، في الوقت الذي يشكو فيه من ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى "وهو ما يضر بكل أسف بمناطق أخرى من العالم".

وكتب الرئيس على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "يجب خفض الفائدة الاتحادية بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل خلال فترة قصيرة، مع احتمال الحاجة إلى إجراءات أخرى للتخفيف الكمي.. إذا حدث هذا فإن اقتصادنا سيكون أفضل والاقتصاد العالمي سيتحسن بشدة وبسرعة بما يفيد الجميع".

كان مجلس الاحتياط الاتحادي قد قرر في الشهر الماضي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ 2008، مشيرا إلى استعداده لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وحالة الغموض الناجمة عن الحرب التجارية التي يخوضها ترامب مع الصين بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي أدت إلى اضطراب الأسواق المالية وتراجع سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات قياسية مع ظهور تحذيرات من دخول الاقتصاد الأمريكي دائرة الركود، في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على تدخل البنك المركزي الأمريكي لتخفيف السياسة النقدية.

كان مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي قد خفض في الشهر الماضي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لينخفض سعر الفائدة الرئيسية إلى ما يتراوح بين 2 و25ر2%.