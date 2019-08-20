مركبة الفضاء الهندية «شاندرايان-2» تصل المدار حول القمر

أعلن مسؤولون في منظمة أبحاث الفضاء الهندية، اليوم الثلاثاء، عن أن المركبة "شاندرايان-2" قد نجحت في الوصول إلى المدار حول القمر بعد مناورة صعبة.

وتهدف المهمة التي تبلغ تكلفتها 142 مليون دولار لدراسة سطح القطب الجنوبي للقمر وفحص مكوناته والبحث عن وجود مياه، وذلك خلال 14 يوما.

وذكرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن المناورة بدأت الساعة 09:02 صباح اليوم، واستمرت 29 دقيقة.

وقال رئيس المنظمة كيه.سيفان للصحفيين في مقر المنظمة في بانجالور، إن "مناورة دخول مدار القمر وضعت شاندرايان-2 في مدار محدد بشكل مثالي".

وقال مسؤولو منظمة أبحاث الفضاء الهندية لشبكة تليفزيون نيودلهي، إن هذه المناورة كانت من أصعب المناورات لمهمة شاندرايان-2، موضحين أن سرعة وارتفاع المركبة كان لابد أن يكون دقيقا، وكان من شأن أي خطأ ولو صغير أن يقضي على المهمة.

وتحتوي المركبة تشاندرايان-2، التي تزن 3.8 طن وقطعت مسافة 384 ألف كيلومتر من الأرض إلى القمر، على مسبار وجوَّال.

ومن المتوقع أن يصل المسبار والجوَّال إلى منطقة القطب الجنوبي للقمر غير المستكشفة في 7 سبتمبر المقبل، وفقا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية.

وجرى إطلاق المركبة الفضائية "تشاندرايان-2"، التي تعني مركبة قمرية باللغة السنسكريتية (لغة قديمة في الهند) من محطة سريهاريكوتا الفضائية بجنوب الهند في 22 يوليو الماضي على متن صاروخ محلي الصنع.

وإذا نجحت الهند في مهمتها، سوف تصبح رابع دولة تحقق هبوطا سلسا على سطح القمر بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق والصين.

وتعد المركبة شاندرايان-2 ثاني مهمة إلى القمر تقوم بها الهند. وكانت المهمة الأولى شاندرايان-1 قد تم إطلاقها عام 2008، وقامت بالدوران حول القمر ولكنها لم تهبط عليه.