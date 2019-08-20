الأوقاف: لا مانع من هدم مسجد لتحقيق المصلحة العامة

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه «تم بالأمس هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم إنشاء مسجد آخر بدلًا منه في مكان آخر».

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أنه «لا مانع من هدم أي مسجد من أجل المصلحة العامة، أو فتح طريق أو شريان حيوي»، موضحًا: «امتلاك مصر لشبكة طرق قوية ستساعد في جذب السياحة والاستثمارات، وفتح آفاق جديدة، والتوسع في العمران؛ لتلبية متطلبات المواطنين».

وأشار إلى أنه «تم أيضًا بالأمس نقل الضريح الذي كان بالمسجد إلى مكان آخر آمن ومحترم، بجوار مسجد المرسي أبو العباس».

وكان الرئيس السيسي قد كلف الجهات التنفيذية في محافظة الإسكندرية، خلال افتتاحه لمشروع الصوبات الزراعية، السبت الماضي، بإيجاد حل لمشكلة مسجد سيدي أبو الإخلاق الزرقاني، بحجة وقوفه عائقًا أمام محور المحمودية.