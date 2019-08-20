علق الإعلامي تامر أمين، على خسارة النادي الأهلي أمام نادي بيراميدز، وخروجه من كأس مصر، قائلًا: "اكسروا ورا لاسارتي قلة، الحمد لله رحل".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين: "لاسارتي كان صفر في التكتيك والخطط والتدريب، وأزارو مش بيعارف مهاجم إزاي، أنت بتشتغل على المدفع إيه، الجون قدامك وأنت بتتعمد ده".

وتابع: "أعتقد إن الأهلي في حاجة إلى مهاجم، وكفاية أوي على أزارو كده، يعني ياخد شنطته ويرحل مع لاسارتي، لأنه خد فرص أكتر من أي حد تاني بكتير، يعني صبرنا عليه صبر أيوب، هو بيجتهد وبيلتحم، بس إحنا مش جايبين مصارع، إحنا جايبين مهاجم هداف، وبيعمل كل حاجة إلا إنه يجيب جون".