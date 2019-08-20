استدعاء دبلوماسية كرواتية رفيعة المستوى من ألمانيا بسبب تصريحاتها العنصرية

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استدعت وزارة الخارجية الكرواتية، دبلوماسية رفيعة المستوى تعمل بالسفارة الكرواتية في ألمانيا على خلفية تصريحات وصفت بالعنصرية.

وقال وزير الخارجية الكرواتي "جوردان جريليك رادمان"، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء: "إنه تم استدعاء الدبلوماسية "إليزابيتا ماديارفيتش" والتي شغلت منصب السكرتيرة الأولى في سفارة كرواتيا ببرلين، وستواجه محكمة تأديبية".

وأضاف "رادمان": "أن كرواتيا تشترك في القيم الأوروبية، وأن العنصرية وأي شكل من أشكال كراهية الأجانب والتعصب لا تنتمي إلى خدمة الشؤون الخارجية".

وكانت وسائل إعلام كرواتية قد أفادت بأن "ماديارفيتش" كتبت - في منشور عبر موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي - إن كرواتيا كانت بيضاء مثلما كانت أوروبا ذات يوم.. فيما تم حذف تلك التصريحات في وقت لاحق وزعمت "ماديارفيتش" بأنه تم اختراق حسابها.

يشار إلى أن كرواتيا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013، ومن المقرر أن تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل.