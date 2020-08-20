أعلنت السلطات الصحية في كازاخستان، تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 103 آلاف و815 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس - إن من بين الحالات الجديدة يوجد 38 في العاصمة نور سلطان و24 في مدينة ألماتي.

وأضافت الوزارة، أن البلاد سجلت أيضا 164 حالة تعاف تام من المرض، مما يرفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي داخل الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 86 ألفا و450 حالة.