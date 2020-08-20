توجه مصطفى شحات الجندي، والد الطفل ضحية «مخبز أسوان»، بالشكر للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ما قام به بمناشدة وزيرة الصحة نقل ابنه إلى القاهرة بالطائرة لتلقي العلاج، لافتًا إلى أن حالة ابنه في الطائرة كانت أفضل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أنه لم ينم منذ أربعة أيام بعد الحادث الأليم الذي تعرض له ابنه، متابعًا: «سهران جنب ابني، ولم تغفل عيناي».

وأشار إلى أنه لا يستطيع التركيز أو الحديث؛ بسبب التعب الذي تعرض له بعد حادث ابنه، مضيفًا: «نشكر المحافظ ووزيرة الصحة وكل من تكلم كلمة حق في حق ابني».

كان اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم امبو، بورود بلاغ من أسرة الطفل محمد مصطفى شحات الجندي، 15 عاما، من قرية سلوا بحري مركز كوم أمبو، يعمل في فرن فينو، تتهم فيه "س. ف. م" 35 عامًا بإلقاء الطفل أثناء عمله في الفترة المسائية بالمخبز داخل العجانة الخاصة بالمخبز وتشغيلها عليه، وعندما سمع العمال صرخات استغاثة الطفل أخرجوه من العجانة فاقدًا للوعي وجرى نقله بسيارة صاحب الفرن إلى مستشفى كوم أمبو، ومنه إلى مستشفى أسوان الجامعي لسوء حالته.

ووافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على طلب اللواء أشرف عطية بسفر الطفل محمد مصطفى 15 سنة، أمس الأربعاء، للقاهرة بالطائرة بعد اتخاذ كل الإجراءات الطبية لتأمين وصوله بسلام من خلال مرافقة طاقم طبي متخصص وبتواجد مدير عام الإسعاف الجوي التابع لهيئة الإسعاف بدلاً من سفره بسيارة الإسعاف برياً حيث أن حالته لا تسمح بذلك.