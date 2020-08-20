الأردن يسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي إصابات المملكة إلى 1498.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لـ«الصحة الأردنية» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أشار «جابر» إلى أن الإصابات الجديدة منها 12 محلية، موضحًا أن 10 حالات منها في العاصمة، واثنين من الزرقاء، وواحدة في العجلون، وواحدة من إربد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 785 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 22 مليون إصابة.