الأهلي يواصل ملاحقة الزمالك برباعية في شباك المصري

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حقق النادي الأهلي فوزا غاليا على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 للدوري الممتاز.

وكان تشكيل الأهلي مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 72 في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه نادي الزمالك متصدر جدول المسابقة، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 49 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

الشوط الأول

وبدأ الأهلي ضاغطا بكل قوة لتسجيل الهدف الأول في شباك المصري لمنح الفريق الارتياحية وبالفعل نجح صلاح محسن في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 9 بعدما استلم كرة عرضية من علي معلول ليسددها صلاح محسن برأسية متقنة داخل الشباك.

وتعد أقرب فرص المصري عند الدقيقة 21 التي سدد فيها عمر كمال عبدالواحد كرة قوية لكن تصدى لها محمد الشناوي ببراعة وأخرجها لركلة ركنية.

وعند الدقيقة 29 أحرز عمر كمال عبد الواحد هدف التعادل للمصري البورسعيدي عن طريق استلام كرة عرضية من الجبهة اليمنى وراوغ خط الدفاع وانفرد بمحمد الشناوي وسدد الكرة قوية كاد أن يخرجها حارس الأهلي ولكنها سكنت المرمى.

ولكن رفض لاعبو الفريق الأحمر الاستسلام والخروج بالتعادل الإيجابي في الشوط الأول وأرسل حسين الشحات كرة عرضية في الدقيقة 38 قابلها طاهر محمد طاهر برأسية سكنت شباك حارس المصري.

وفي الدقيقة 41 نجح أحمد رفعت في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد عادل بعد عرقلة أحمد جمعة من قبل عمرو السولية.

واحتسب الحكم 3 دقائق وقت محتسب بدل ضائع

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثالث بعد مراوغة خط الدفاع ومن زاوية مستحيلة اسكن الكرة مرمى عصام ثروت.

وأعلن محمد عادل حكم المباراة اطلاق صافرة الشوط الأول.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، دخل الأهلي بنفس حرارة الشوط الأول حيث شكل خطورة شديدة بالأخص عند الدقيقة 48 التي كاد أن يضيف فيها محمد مجدي أفشة الهدف الرابع لكن تصدى لها عصام ثروت باتقان.

وفي الدقيقة 68 كاد أن يسجل حسين الشحات الهدف الرابع بعدما انفرد بالحارس عصام ثروت ولكن برعونة شديدة سددها حسين الشحات في المرمى وأنقضها الحارس.

وفي الدقيقة 79 نجح محمود كهربا في تسجيل الهدف الرابع من كرة استلمها امام المرمى وسددها بقوة سكنت أعلى شباك المرمى.

محمد هاني اقترب بشدة من تسجيل الهدف الخامس بعدما استلم كرة عرضية من محمود كهربا ولكن وقفت العارضة في طريقه ومنعته من تسجيل الهدف.

وشن المصري في أخر 10 دقائق هجمات على استحياء ولكن دون خطورة على مرمى الشناوي الذي نجح في الخروج باهتزاز مرماه بهدفين فقط.