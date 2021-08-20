شهد شارع عثمان بن عفان " شارع السجن القديم"، بوسط مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، انهيار منزل زغلولة "عقار قديم" وانتقلت على الفور سيارات الدفاع المدني برئاسة العميد محمد بلبع مدير الإدارة، إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المبنى المنهار.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا بانهيار منزل قديم بشارع عثمان بن عفان، ووجه الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبلع، بسرعة رفع الأنقاض بحثا عن مصابين أو متوفيين.

وأكد شهود عيان أنه تم استخراج جثة أحد الضحايا من تحت الأنقاض، كما تم إنقاذ أحد الأشخاص الآخرين، وجار البحث عن ضحايا أو مصابين آخرين تحت الأنقاض .

حيث يسكن به 6 أسر، بحسب أقوال الجيران وسكان الحي، فإن 6 أشخاص موجودين بالمنزل المنهار، في الوقت الذي يكثف فيه رجال الحماية المدنية جهودهم للبحث عن ضحايا أو مصابين.