الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين، اليوم السبت صاروخاً حاملاً طراز لونج مارش - 2 دي، وعلى متنه مجموعة من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد.

وباعتبارها الدفعة الرابعة من عائلة الأقمار الاصطناعية المعروفة بـ ياوقان-35، تم إطلاق الأقمار الاصطناعية في الساعة 1:37 صباحاً (بتوقيت بكين) من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وستستخدم الأقمار الاصطناعية بشكل رئيسي لإجراء تجارب علمية، وعمليات مسح للموارد البرية، وتقدير لحجم المنتجات الزراعية والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

وتعتبر تلك المهمة رقم 433 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش.

كانت الصين قد أطلقت في العاشر من الشهر الجاري 16 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الإصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.