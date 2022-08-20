 أوكرانيا تطلب من النمسا طرد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية - بوابة الشروق
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أوكرانيا تطلب من النمسا طرد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية

كييف - أ ش أ
نشر في: السبت 20 أغسطس 2022 - 5:00 م | آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2022 - 5:00 م
دعت وزارة الخارجية الأوكرانية النمسا إلى طرد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو -في تغريدة على "تويتر" أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن "السفير الروسي ميخائيل أوليانوف يدعو إلى القضاء على الأمة الأوكرانية.. ويجب عدم التسامح مع لغة الإبادة الجماعية هذه.. وندعو المجتمع الدبلوماسي بأكمله في فيينا إلى مقاطعة أوليانوف، كما ندعو البلد المضيف "النمسا" إلى إعلانه شخصا غير مرغوب فيه".

ورد أوليانوف على تغريدة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شكر فيها الولايات المتحدة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية، وغرد أنه "لا ينبغي أن تكون هناك رحمة للشعب الأوكراني"، ثم في وقت لاحق حذف تغريدته.

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