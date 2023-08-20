الدفاع الجوي الروسي يحبط محاولة هجوم أوكراني بطائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائراتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلجورود، دون وقوع إصابات أو أضرار.

ونقلت وسائل إعلام روسية، بيان للوزارة قالت فيه إنها أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين دون طيار على أهداف في روسيا، في حوالي الساعة 14:00 بعد الظهر بتوقيت موسكو.

وأشار البيان إلى «تدمير الطائرات دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، فوق مقاطعة بيلجورود، ولم تقع إصابات أو أضرار».

وفي بيان لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا، عند الساعة 2:40 بالتوقيت المحلي.

وتابع البيان: «دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرة المسيرة فوق مقاطعة بيلجورود ولم تقع إصابات أو أضرار».