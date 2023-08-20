الصفاقسي يفوز على البنزرتي في الدوري التونسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز الصفاقسي على ضيفه البنزرتي 2 /صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية للدوري التونسي.

وتقدم الصفاقسي عن طريق أمين الحبوبي في الدقيقة 37، قبل أن يضيف أشرف الحباسي الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وفي مباراة بالمجموعة ذاتها، فاز نجم متلوي على اتحاد تطاوين 1 / صفر.

وسجل ليروي شانس هدف المباراة الوحيد لنجم متلوي في الدقيقة 83.

يشار إلى أن الدوري التونسي للعام 2023/2024 مقسم إلى مجموعتين : المجموعة الأولي تضم النجم الساحلي والنادي الأفريقي والملعب التونسي وبن قردان ومستقبل سليمان والأولمبي الباجي القوافل الرياضية بقفصة.

المجموعة الثانية تضم الصفاقسي والبنزرتي ونجم المتلوي والاتحاد المنستيري ومستقبل سليمان واتحاد تطاوين والترجي.