الاحتلال يعتقل طفلا فلسطينيا من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلا فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أحمد كبها (14 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته.

يذكر أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر، تخللها إطلاق الأعيرة المطاطية، والغاز السام المسيل للدموع، والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة، وقبالة قبة الصخرة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة، والتضييق على دخول المصلين للمسجد الأقصى، والتنقل بحرية في باحاته.