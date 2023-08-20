مسؤول محلى فلسطيني: المستوطنون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة بشمال بلدة حوارة

هاجم مستوطنون، الليلة الماضية، مركبات المواطنين الفلسطينيين قرب المدخل الشمالي لبلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية.

ونقلت وكالة معا اليوم الأحد عن مصدر محلي، قوله إن عشرات المستوطنين انتشروا بالقرب من مفترق الطريق الواصل بين بلدة حوارة ومدينة قلقيلية، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأشار المصدر إلى أن حوارة ما زالت تشهد انتشارا واسعا لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وبلدة بيتا المجاورة منذ ساعات عصر السبت، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين.