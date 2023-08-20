نقيب المأذونين: 88% من نسب الطلاق بالمحاكم سببها الخلع

كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المؤذنين، عن انخفاض نسب الطلاق خلال العام الجاري مقارنة بعامي 2021 و2022.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الطلاق ينقسم لنوعين الأول عند المأذون، والثاني أمام المحكمة، مؤكدًا أن 88 % من نسب الطلاق في المحاكم سببها الخلع.

وأرجع السبب في اللجوء للخلع، هو رغبة السيدة في اختصار مدة تنفيذ دعوى الطلاق للضرر، هذا إلى جانب أن المرأة من الصعب تُعدل عن قرارها في الطلاق.

وأشار إلى أن الاتجاه نحو الخلع يعود إلى أن مقدم الصداق الذي دفعه الزوج هو جنيه واحد، ومثبت في وثيقة الزواج، الأمر الذي يدفع الزوجة لرفع دعوى تبديد منقولات؛ من أجل إجباره على الحل.

ونوه بأن نسبة الطلاق من تعداد عقود الزواج بين 18 لـ 20، مشددًا على ضرورة إيجاد حل لمشكلة الطلاق في مصر، حتى تنخفض نسب الطلاق لـ10%، وتعليم الأبناء كيفية المعاملة والمعاشرة وما هي حقوق الزوج والزوجة.

وطالب القائمون على الحوار الوطني، بعمل حوار مجتمعي للبحث عن حلول لحالات الطلاق الزائدة، مشيرًا إلى ضرورة التوعية الأسرية الإسلامية بالمساجد للتخفيف العبء على الحكومة والمجتمع، لأن الأسر هي أمن للدولة بشكل عام.



