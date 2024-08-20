الفموضية الأوروبية تعلن مسودة خطة رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مسودة خطة لفرض رسوم جمركية طويلة الأجل لمواجهة دعم السيارات الكهربائية الصينية، بعد فرضها رسوم مؤقتة في 4 يوليو الماضي.

وأرسلت المفوضية مسودة قرارها إلى الشركات المتأثرة بهذا القرار والحكومة الصينية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية اليوم الثلاثاء، إنها لم تعد تنوي فرض الرسوم بأثر رجعي.

وقال مسؤول في المفوضية، إن هذا يعني أن التكتل لن يحصل الرسوم الجمركية المؤقتة التي فرضت في يوليو الماضي.

كما أعلن الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، معدلات الرسوم طويلة الأجل المقررة على مصنعي السيارات الكهربائية المعنيين، والتي تختلف عن الرسوم الجمركية المؤقتة.

وقالت المفوضية، إن القرار يعكس تعليقات الأطراف المعنية ويتضمن نتائج خطوات التحقيق التي اكتملت منذ الرابع من يوليو الماضي.

وبلغت أعلى نسبة رسوم جمركية مؤقتة فرضت في يوليو 37.6٪ على الواردات من شركة شنغهاي لصناعة السيارات (سايك).

ولكن مسودة القرار التي أعلنت اليوم الثلاثاء ستخفض الرسوم إلى 36.3%.

وستواجه الشركات الأخرى التي لم تتعاون مع تحقيق المفوضية نفس المعدل، الذي تم تعديله بالمثل بالخفض من 37.6%.