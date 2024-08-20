وزير الخارجية ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التشاور السياسي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الجنوب إفريقي رونالد لامولا.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بالوزارة، في بيان، إن الوزير عبدالعاطي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، مثمنًا العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين.

وتبادل الوزيران سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التشاور السياسي بين البلدين على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

كما استعرض الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية الهامة ذات الصلة بالقارة الإفريقية وسبل تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين مصر وجنوب إفريقيا في إطار عضوية البلدين في تجمع البريكس، وكذا في إطار اجتماعات مجموعة العشرين والرئاسة المرتقبة لجنوب إفريقيا للمجموعة العام المُقبل ومشاركة مصر كدولة ضيف في اجتماعات المجموعة خلال السنوات الماضية.