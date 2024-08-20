رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي يحدد موعد استقالته

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، سيستقيل من منصبه فور التوصّل لاتفاق وقف إطلاق نار مع حماس.

ووجه هاليفي، مرارا انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفشله في تطوير ما يسمى بـ«استراتيجية الحرب».

وأكد أكثر من مرة وجود حاجة ملحة للتوصل إلى صفقة تعيد الرهائن، وتحمل سابقا مسئولية الفشل الأمني يوم 7 أكتوبر.

من جهتها، قالت مصادر للقناة 14 العبرية، إن رئيس الأركان أوضح أن أهداف الحرب في قطاع غزة، التي لم تتحقق بعد، تشمل عودة الرهائن والقضاء على رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار.

وذكر أن «هاليفي يرى أن القضاء على السنوار ممكن في وقت لاحق»، مؤكدًا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستعرف كيفية التعامل معه عند الضرورة، حسب ما أوردته قناة «روسيا اليوم».

ومن المقرر استئناف المحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة هذا الأسبوع في القاهرة، بعد اجتماع استمر يومين في الدوحة الأسبوع الماضي ركز على سد الفجوات فيما يتعلق بالمقترحات التي طرحتها واشنطن.

ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس، وفقاً لما تقوله مصادر إسرائيلية وفلسطينية وأخرى مطلعة على المحادثات وما كشفت عنه تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحماس.