وضع حجر الأساس لمصنع جديد لأشباه الموصلات في مدينة دريسدن الألمانية

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تدشن مدينة دريسدن الألمانية، اليوم الثلاثاء، مصنعا جديدا لأشباه الموصلات عبر مراسم وضع حجر أساس رمزي.

ويُعد الاستثمار الذي يزيد قليلا عن 10 مليارات يورو مشروعا مشتركا بين شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة (تي إس إم سي) وشركات "بوش" و"إنفينيون" الألمانية و"إن إكس بي لأشباه الموصلات" الهولندية، التي لها وجود بالفعل في دريسدن.

ومن المتوقع، أن تمتلك شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات حصة 70% في المصنع، بينما يمتلك الشركاء الآخرون 10% لكل منهم.

وسيُعرف المصنع باسم شركة تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية (إي إس إم سي)، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج فيه عام 2027، مع التركيز على أشباه الموصلات الخاصة بقطاع السيارات.

ومن المتوقع أن يوفر أول مصنع لشركة (تي إس إم سي) في أوروبا ألفي فرصة عمل.

ومن المقرر أن يحضر المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حفل وضع حجر الأساس.

ويهدف الاستثمار الذي قدمته "تي إس إم سي"، إلى تحفيز التحول الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي في إنتاج أشباه الموصلات. وتسعى المبادرة إلى مضاعفة حصة أوروبا الحالية في سوق أشباه الموصلات العالمية، والتي تشكل حاليا نسبة 10%.