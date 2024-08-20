سينر يتوج بلقب سينسيناتي للتنس

توج الإيطالي يانيك سينر بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة سينسيناتي للتنس، المقامة في الولايات المتحدة.

وفاز سينر، المصنف الأول عالميا، على الأمريكي فرانسيس تيافو، بنتيجة 7/ 6 (7/ 4) و6/ 2 في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت بينهما في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، ليصبح أول إيطالي يتوج باللقب.

وواصل سينر، الذي أنهى اللقاء في ساعة و37 دقيقة، صنع التاريخ بعد أن أصبح أول إيطالي يتصدر التصنيف العالمي بعد أدائه القوي في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس"، ثاني بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، في يونيو الماضي، حيث خسر في النهائي أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.

في سينسيناتي، صعد سينر إلى النهائي بعدما قلب تأخره أمام الألماني أليكسندر زفيريف إلى انتصار بمجموعتين مقابل مجموعة في نصف نهائي ماراثوني بينهما، رغم معاناته من بعض المشاكل في الفخذ.

وتوج سينر (23 عاما) بخمسة ألقاب حتى الآن هذا الموسم، بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة وكذلك في روتردام وميامي وهاله، علما بأنه اللاعب الوحيد الذي توج بلقبين في بطولات الأساتذة ذات الـ1000 نقطة عام 2024.

قال سينر في مقابلة جرت معه على أرض الملعب بعد فوزه بالمباراة النهائية: "لقد كان أسبوعا صعبا للغاية حقا، أنا سعيد للغاية بمباراة اليوم".

أضاف النجم الإيطالي: "كان الأمر صعبا للغاية من الناحية الذهنية. لقد قدمت أداء رائعا هنا، وحاولت أن أبذل قصارى جهدي اليوم. كنا كلانا متعبين من لقائي الأمس ، وشعرنا بالكثير من التوتر، لكنني سعيد جدا بالمستوى الذي لعبت به اليوم، وخاصة في اللحظات الحاسمة".