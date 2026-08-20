غزة: 10 شهداء و25 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 10 شهداء، و25 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1283 شهيدًا، و4248 إصابة، و813 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و417 شهيدًا، و174 ألفًا و360 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، لليوم الـ315 على التوالي، وسط استمرار القصف وإطلاق النار واستهداف المدنيين والنازحين في مناطق متفرقة من القطاع.

وجددت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، قصفها لجنوب غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، حيث طال القصف مناطق متفرقة في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار في القطاع.

وشهدت أجواء المنطقة تحليقًا مكثفًا لطائرات مسيرة تابعة للاحتلال، وسط حالة من التوتر الميداني واستمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق الساري منذ العاشر من أكتوبر الماضي.