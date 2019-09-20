البدري يحزم حقائبه ويعود إلى القاهرة

يستعد حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، حزم حقائبه للعودة من ألمانيا إلى القاهرة من أجل عقد جلسة مع مسئولي اتحاد الكرة لحسم جهازه المعاون في مهمة قيادة الفراعنة.

وكانت أعلنت أمس الخميس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عن تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر مع منحه صلاحية اختيار جهازه المعاون.

ومن المقرر أن يعود البدري مدرب الأهلي السابق والمنتخب الأولمبي إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة لعقد اجتماع مع مسئولي اتحاد الكرة، تمهيدًا لبدأ مهمته الرسمية مع المنتخب الأول بقيادة المعسكر القادم للفراعنة والمقرر له يوم 7 من شهر أكتوبر المقبل وفقًا للأجندة الدولية والذي سيمتد حتى يوم 15 من نفس الشهر.

وخرجت عدد من الأنباء من داخل أروقة اتحاد الكرة تشير إلى أن الجهاز المعاون لحسام البدري سيتواجد به محمد بركات في منصب مدير المنتخب، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، مع إحتمالية ايضًا أن يحل أحمد حسن الصقر بدلًا من بركات في منصب مدير المنتخب، ويتنافس كل من أحمد أيوب وطارق مصطفى على تولي مهمة المدرب العام.