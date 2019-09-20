تأكيد ثاني حالة إصابة بشلل الأطفال في الفلبين

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أكدت وزارة الصحة في الفلبين اليوم الجمعة ثاني حالة إصابة بشلل الأطفال في البلاد.

وأعلنت مسؤولو الصحة ظهور شلل الأطفال، مجددا أمس الخميس بعد 19 عاما من إعلان منظمة الصحة العالمية خلو البلاد من المرض المعدي بشدة.

وقالت وزارة الصحة، إن الحالة الثانية لطفل في الخامسة من عمره، من إقليم لاجونا، جنوبي العاصمة مانيلا، وقد جرى تشخيص إصابته بشلل الأطفال بعد إرسال عينات إلى اليابان لفحصها.

وأصيب الطفل بالشلل الشهر الماضي ولكنه يستطيع السير الآن، وقد خرج من المستشفى وتتم حاليا مراقبته بهدف متابعة الأعراض المتبقية.

وكانت الحالة الأولى لطفلة في الثالثة من عمرها من لاناو ديل سور، بجنوب الفلبين.

ولا يوجد علاج لشلل الأطفال، ولا يمكن الوقاية منه سوى بالتطعيم.

ودعا وزير الصحة فرانسيسكو دوكي الآباء اليوم الجمعة إلى "العناية بالأطفال، والتأكد من نظافتهم الملائمة وحصولهم على التطعيم".

وأحد أسباب عودة المرض وفقا للوزير، هو عدم كفاية حملات التطعيم من أجل تغطية شاملة لجميع الأطفال.