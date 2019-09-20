يتبع "عبد الرحيم سعيد"، البالغ من العمر 35 عامًا، الطريقة الفرعونية للتدليك باستخدام النار، فى منتجع "سعيد" بمحافظة الغربية بدلتا النيل، وذلك من أجل تخفيف آلام العضلات، وفقًا لما نشره موقع "إفريقيا نيوز".

يستخدم سعيد بجانب النار، زهور البابونج المُستخدمة فى علاج أكثر من 100 نوع من الأمراض المختلفة، مثل تنشيط الدورة الدموية بالقلب والأوعية الدموية، ونزلات البرد، والإسهال للأطفال، والأكزيما، والديدان المعدية والمعوية، والتهاب المثانة، والبواسير، والالتهابات الجلدية، وفقًا لبيانات المكتبة الوطنية الأمريكية للطب.

وأوضح سعيد أنه لا يسمح باستخدام التدليك الناري إلا إذا كانت حالة العميل تسمح لنا بتطبيق الطريقة، التى تمكننى من التواصل مع جسم الإنسان بشكل أقرب وأوثق، مضيفا أن هناك بعض الممنوعات التي نحذر منها دائمًا، وبعد دراسة الحالة الطبية إذا وجد أن حالتهم الصحية لا تسمح، يتم اتباع الطريقة التقليدية.

يضع سعيد البابونج على الظهر، ومن ثم يغطيها بعدد من طبقات المناشف ومواد العزل الأخرى على ظهر العميل، ومن ثم يبللها بالحكول، ويشعل بها النار لمدة دقيقة تقريبًا قبل أن يطفأها بمنشفة مبللة.

يقول محمد الشاعر، أحد المترددين على المنتج: "أشعر بتحسن حالتي الآن بعد الجلسة الثانية، بنسبة 100% والحمد لله، حيث لم أستطع من قبل الوقوف للصلاة، أو تمديد ظهري عندما أخرج من السيارة بعد فترة قيادة طويلة".

وأشار الموقع إلى أن سعيد تلقى تدريبًا على يد خبير في طريقة استخدام المناشف النارية في المغرب، كما نال العديد من شهادات التدليك من مؤسسات مصرية.