تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمباراة حرس الحدود

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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمته التي تخوض مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره حرس الحدود في الثامنة من مساء غد الإثنين، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

قائمة بيراميدز لمباراة حرس الحدود، جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - محمد عطوة.

خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي.

ويحل بيراميدز في المركز الرابع برصيد 48 نقطة أما حرس الحدود فيتواجد بالمرتبة الرابعة عشر برصيد 29 نقطة.