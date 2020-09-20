مبادرة للكشف عن سرطان عنق الرحم للسيدات

قال الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والخلايا غير الطبيعية، إنه تم التواصل مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لإجراء الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم (hpv) لسيدات الوزارة بالمجان.



وأضاف العزب، خلال مؤتمر صحفى أمس الأول٬ أن الجمعية أجرت اختبار سرطان عنق الرحم لنحو 500 سيدة بالمجان، مشيرا إلى اختبار الكشف المبكر يكلف 1500 جنيه لمعرفة وجود الخلايا غير الطبيعية وكذلك الفيروس.



وأوضح العزب، أن فيروس الورم البشرى الحليمى (hpv) يتحول إلى سرطان بعد مرور أكثر من 5 سنوات على الأقل، مؤكدا أن إجراء الكشف المبكر للفيروس يتم استئصاله بالمنظار بتخدير موضعى، وتعيش السيدة حياتها بشكل طبيعى وتستمر فى الإنجاب.



وتابع، أنه لا يوجد وعى كاف فى المجتمع عن خطورة فيروس الورم الحليمى، مشيرا إلى أن الفيروس المسبب لسرطان الرحم ينتقل من التلامس المباشر، والتدخين، وتعدد العلاقات الجنسية، وضعف المناعة.



وأكد على التواصل مع وزارة الصحة لتبنى حملة الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم للسيدات مثل حملة فيروس سى، وأن الحملة ستوفر الملايين للدولة لأن علاج السيدة الواحدة المصابة بسرطان الرحم يكلف الحكومة أكثر من 100 ألف جنيه من إجراء عملية استئصال الرحم والعلاج الكيماوى والإشعاعى.