الهلال يتعادل مع شاهر خودرو ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

تأهل فريق الهلال السعودي لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب تعادله السلبي مع نظيره شاهر خودرو الإيراني اليوم الأحد في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية، والتي شهدت أيضا تعادل شباب الأهلي دبي الإماراتي مع باختاكور الأوزبكي سلبيا.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي لاحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما نقطة.

ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، فيما حصد شاهر خودرو أول نقطة له في البطولة.

ورغم الغيابات الكثيرة في صفوف الهلال، بسبب إصابات فيروس كورونا، إلا أن الفريق نجح في إيقاف خطورة لاعبي شاهر خودرو، والتأهل لدور الستة عشر.

واضطر المدرب رازفان لوتشيسكو، مدرب الهلال، لإشراك عدد من اللاعبين الشباب والاعتماد على أندريه كاريلو في مركز قلب الهجوم.ورغم ذلك اعتمد الهلال على الضغط على حامل الكرة من الفريق المنافس لحرمانهم من بناء الهجمات وتهديد المرمى.

وبمرور الوقت استحوذ لاعبو الهلال على الكرة وحاولوا شن هجمات في اتجاه مرمى الحارس محمد جواد كيا، ولكن دون فرص خطيرة على المرمى.

وجاءت أول الفرص الخطيرة في الشوط الأول في الدقيقة 39 لمصلحة الفريق الإيراني عندما مرر محمد فارامارزي تمريرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى روح الله سيف الله ليلعب كرة رأسية ارتطمت بمدافع ولكنها مرت بجوار القائم إلى ركلة ركنية، ورد الهلال قبل نهاية الشوط عبر تسديدة مدالله العليان ولكنها علت العارضة.

وضاعت أخطر الفرص للهلال في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعدما استلم هتان باهبري تمريرة كاريلو وأرسل تمريرة عكسية أمام المرمى وصلت أمام منصور البيشي ليلعبها لكنها علت العارضة.

وبدأ شاهر خودرو الشوط الثاني بضغط هجومي، وضاعت فرصة للفريق في الدقيقة 55 عندما أرسل البديل محمد رضا خلعتبري تمريرة عرضية ارتقى لها فارشاد فراجي ولعب كرة رأسية خطيرة مرت فوق العارضة.

وكاد الهلال يفتتح التسجيل في الدقيقة 59 بعدما مرر كاريللو الكرة إلى هتان باهبري في مواجهة المرمى ليسددها بيسراه لكن الحارس جواد كيا تألق في إبعادها إلى ركلة ركنية لم تستغل.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير على النتيجة، لينجح الهلال رغم الظروف في حجز بطاقة التأهل للدور الثاني.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على اللقاء الذي جمع بين شباب الأهلي وباختاكور الأوزبكي.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، كما رفع باختاكور رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني.كنت مستفز من اللى حصل قولت مهما عملنا الماتش خلص، احنا مستنين صفارة ان الراجل دا ياخد انذار اتوترناـ وانا اتوترت ودخلت فى مشاجرة وحصلت على طرد، كنت احد الاسباب الرئيسة فى الهزيمة