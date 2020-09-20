محمد السالم وجميلة بستعدان لديو باللهجة العراقية

كشف الفنان العراقي محمد السالم والفنانة المغربية جميلة في لقاء تلفزيوني، عن ديو غنائي سيجمعهما سويا باللهجة العراقية، وهو من كلمات وألحان سيف الفارس، وتوزيع أحمد المهندس، كما تحدثا عن صداقتهما التي بدأت منذ 10 سنوات لكن رغم ذلك لم يكن في مخططهما تقديم ديو غنائي.

وقال محمد السالم أن الملحن سيف الفارس أرسل له عمل ليغنيه ولكن ما إن سمعه قرر أن يتشاركه مع فنانة لأن هناك كلمات لا يجوز أن يقولها شاب و بعد أن سمعته جميلة وافقت على الفور على مشاركته بها.

وعبرت جميلة عن حماسها للتعاون مع محمد السالم، لما تملكه من قاعدة جماهرية كبيرة في العراق، وكشفت إنها واجهت صعوبة في نطق بعض الكلمات العراقية ولكن بمساعدة "السالم" نجح الأمر .

ويعتزم محمد السالم وجميلة، تصوير الديو ليترافق مع إصداره في الأسواق، وأوضح "السالم" بأن فكرة الكليب سيكون عبارة عن قصة بين شاب وفتاة بأيام الدراسة كون أن الأغنية قريبة على الأطفال بحسب قوله.