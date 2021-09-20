منتخب سيدات السلة يخسر أمام السنغال ويواجه تونس أمم إفريقيا

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خسر المنتخب المصري لكرة السلة "سيدات" ثاني مواجهاته أمام منتخب السنغال في دور المجموعات ببطولة الأفرو باسكت المقامة في ياوندي عاصمة الكاميرون في الفترة من 18 لـ 26 سبتمبر.

وانتهت المباراة التي اقيمت عصر اليوم الإثنين بفوز منتخب السنغال على المنتخب المصري بنتيجة 78/63.

وانتهى الربع الأول من اللقاء لصالح منتخب السنغال بنتيجة 21-51 ثم انتهى الربع الثاني والشوط الأول من المباراة بنتيجة 39-25.

وفي الشوط الثاني انتهى الربع الثالث انتهى بنتيجة 57-44 بينما انتهت المباراة بنتيجة 78/63.

وبهذه النتيجة يحتل المنتخب المصري وصافة المجموعة الثالثة بعد الفوز في مباراة على حساب منتخب غينيا أمس الأحد وخسارة مباراة أمام منتخب السنغال.

وبهذه النتيجة، سيواجه المنتخب المصري نظيره التونسي ثالث المجموعة الرابعة في مباراة تقام يوم الأربعاء القادم لتحديد المتأهل لدور ربع نهائي البطولة.