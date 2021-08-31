كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، حقيقة الإصابة المزمنة للاعب الفريق بيرسي تاو، التي تعرض لها أثناء المعسكر الدولي مع منتخب جنوب إفريقيا.

وقال أبو عبلة في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: "إصابة بيرسي تاو ليست مزمنة، هي عبارة عن إصابة عضلية تعرض لها خلال التدريبات مع منتخب جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم".

وأضاف: "إصابة بيرسي تاو هي تمزق في العضلة الضامة، حيث شعر ببعض الآلام في التدريبات ونصحه طبيب المنتخب بالحصول على مسكنات".

وأكمل طبيب الأهلي: "ومكنته المسكنات من لعب المباراة الأولى لمدة 60 دقيقة، ثم شارك في المباراة الثانية لمدة 70 دقيقة، وبعدها شعر بآلام في العضلة الضامة، والفحوصات الطبية أكدت إصابته بتمزق عضلي في الضامة".

وتابع: "من المتوقع عودة بيرسي تاو خلال أسبوعين حيث يسير على برنامج معين وتم حقنه بالبلازما الطبية وحالته في تحسن كبير".

وفيما يخص محمود متولي، مدافع الأهلي.. قال: "يعاني من التهابات في أوتار الركبة اليسرى وسيقوم بتدريبات تأهيلية لمدة أسبوعين بعدما تم حقنه بالبلازما الطبية".

وانهى أبو عبلة حديثه: "أكرم توفيق تعرض لإصابة قوية في الوجه وحالته مستقرة، فكسر الوجه يحتاج إلى 6 أسابيع للشفاء، لكنه جاهز لمواجهة السوبر في ظل ارتداء القناع الطبي الواقي".