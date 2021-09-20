أعرب السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، اليوم الإثنين، عن تعازيه في ضحايا حادث إطلاق النار بجامعة بيرم بإقليم سيبيريا.

وفي تغريدة على موقع تويتر، نقل المتحدث باسم السفارة الأمريكية، جيسون ريبولز، عن سوليفان قوله "بالنيابة عنا جميعًا في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، نتقدم بالتعازي لضحايا إطلاق النار في حرم جامعة بيرم، وخالص العزاء لعائلاتهم وأصدقائهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الروسية، بأن الحادثة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين، وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 8 أشخاص.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية، أن المهاجم طالب في الجامعة وقد أصيب أثناء اعتقاله، كما أكدت الشرطة والجامعة إلقاء القبض عليه.