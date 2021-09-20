بدأ ستيفن مونشن وزير الخزانة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عمله الجديد في شركة استثمار مالي برأسمال مليارات الدولارات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن مونشن الذي كان منتجا سينمائيا ومستثمرا ماليا قبل اختياره كوزير للخزانة في إدارة ترامب جمع استثمارات بقيمة 5ر2 مليار دولار لشركته "ليبرتي ستراتيجيك كابيتال" للاستثمارات المالية.

وأضافت المصادر أن أغلب هذه التمويلات جاءت من صناديق ثروة سيادية في منطقة الشرق الأوسط منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وذكرت بلومبرج أن شركة ليبرتي تأسست خلال العام الحالي للتركيز على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية وتكنولوجيا الخدمات المالية إلى جانب الأشكال الجديدة للمحتوى، بحسب بيان نشر في يوليو الماضي للاعلان عن استثمار الشركة 200 مليون دولار في شركة لأمن البيانات.

ورفض المتحدث باسم ليبرتي التعليق على عملية جمع الاستثمارات الجارية، وقال إن قاعدة المستثمرين المشاركين فيها "متنوعة وتشمل شركات تأمين أمريكية وشركات عائلية وصناديق ثروة سيادية ومؤسسات استثمارية أخرى".

ويمثل إنشاء شركة ليبرتي عودة منوشن للعمل في مجال الاستثمار بعد أن كان ضمن عدد قليل للغاية من مسؤولي إدارة ترامب الذين استمروا في العمل معه طوال سنوات رئاسته الأربع. وقبل الانضمام إلى الحكومة كان قد أنشأ صندوق تحوط استثماري، واستثمر في إنتاج الأفلام السينمائية. كما عمل لمدة 17 عاما في بنك الاستثمار جولدمان ساكس جروب.