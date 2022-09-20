تحرير 16 محضرا مخالفا في كوم حمادة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مباحث التموين، يفيد بتمكن سمير البلكيمى مدير عام الرقابة التموينية من غلق مخبز لمده 3 شهور لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 32 جرام للرغيف الواحد وغلق مخبز لمده شهر لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف الواحد وضبط مخبز قام بتجميع 8 شكائر دقيق بلدى مدعم، ومخبز قام بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

كما تمكنت الحملة من ضبط 6 مخابز قامو بانتاج خبز ناقص مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز وعدم نظافة أدوات العجين، وتحرير محضرين لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وجارى العرض على النيابة العامة.