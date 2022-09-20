ولي عهد السعودية يلتقى مبعوث زيلنيسكي في جدة

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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ، اليوم الثلاثاء، المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني رستم أومرييف، في مدينة جدة .

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، استقبل مبعوث الرئيس الأوكراني، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة.

وأكد ولي عهد السعودية خلال اللقاء، حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

من جهته، نقل رستم أومرييف تحيات الرئيس فولاديمير زيلينسكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد السعودي.

كما أعرب المبعوث الأوكراني عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية الحميدة التي بذلها ولي العهد وتبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وحضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.