وزيرة الخارجية الألمانية تطالب إيران بالاعتراف بحقوق المرأة باعتبارها من حقوق الإنسان

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الحكومة الإيرانية بالاعتراف بحقوق المرأة باعتبارها من حقوق الإنسان، بعد وفاة شابة تدعى مهسا أميني تحفظت عليها الشرطة الإيرانية بتهمة مخالفة قواعد الحجاب.

وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت بيربوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في نيويورك اليوم الثلاثاء إن "النساء اللاتي يخرجن إلى الشارع في إيران الآن، يطالبن بالحرية في أن يطورن أنفسهن دون أن يضطررن إلى الخوف على حياتهن".

وأضافت السياسة المنتمية إلى حزب الخضر:" يجب الإنصات إليهن لأن هؤلاء النساء يطالبن بحقوق يستحقها كل الناس، وهذه الحقوق ليست شيئا آخر سوى حقوقهم الإنسانية التي لا تقبل الجدل".

وتابعت بيربوك: "يجب أن تصل الرسالة إلى كل المسؤولين في النهاية" في إشارة إلى الحكومة في طهران مشيرة إلى أنها دائما ما تتلقى أسئلة عن معنى السياسة الخارجية النسوية ولماذا هي مهمة.

وأردفت: "وفاة مهسا أميني توضح بطريقة مخيفة ومأساوية أنه إذا لم تكن النساء آمنة، فلن يكون أحد آمنا في أي مجتمع".

وتجمع آلاف الأشخاص مساء أمس الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران وحدها للتنديد بوفاة أميني وللمطالبة بكشف ملابسات هذه الوفاة.

وألقت قوات الأمن الإيرانية القبض على العديد من المتظاهرين حسبما ذكرت وكالتا أنباء "إسنا" و"إرنا" الإيرانيتان. وتوافد أشخاص إلى الشوارع في إيران مساء اليوم الثلاثاء.

كانت شرطة الأخلاق في إيران ألقت القبض على أميني يوم 13 سبتمبر الجاري بسبب مظهرها "غير الإسلامي" واقتادتها إلى مركز للشرطة.

وتقول الشرطة إنها كانت تعاني من مشكلات في القلب، وتوفيت في وقت لاحق، ولا يزال من غير المعروف بعد ماذا حدث بالضبط.