اليابان وألمانيا تبدآن تدريبات جوية مشتركة نهاية الشهر

أعلنت قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، أنها ستجري تدريبات مشتركة مع القوات الجوية الألمانية الأسبوع المقبل في المجال الجوي الياباني لأول مرة.

وأضافت القوة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الثلاثاء، أن ثلاث طائرات ألمانية من طراز يوروفايتر ستصل إلى قاعدة هياكوري الجوية في محافظة "إيباراكي" الواقعة بالقرب من العاصمة "طوكيو" يوم 28 من شهر سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن ثلاث طائرات مقاتلة يابانية من طراز "إف-2" ستشارك أيضا في التدريبات المشتركة.



وأشارت القوة إلى أن الهدف هو تعزيز التفاهم المتبادل وتقوية التعاون الدفاعي وتحسين المهارات التكتيكية لقوة الدفاع الذاتي الجوية.