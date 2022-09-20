لافروف يتوجه إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77

توجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى نيويورك ليترأس الوفد الروسي في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في الفترة ما بين 20 - 26 سبتمبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن لافروف سيلقي كلمة خلال الجلسة كما سيشارك في قرابة 20 لقاءً ثنائيا وسلسلة من الفعاليات متعددة الجوانب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كانت الخارجية الروسية قد أعلنت سابقا أن وزير الخارجية سيرجي لافروف وأعضاء الوفد الروسي حصلوا على تأشيرات لحضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.