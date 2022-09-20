وفد بعثة البنك الدولي يزور المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بنجع حمادى

تفقد السكرتير العام لمحافظة قنا المهندس نبيل الطيبي ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمشرف على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بنجع حمادي لمتابعة سير العمل بالمركز ومدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة به.

جاء ذلك بحضور وفد بعثة البنك الدولي، الذي ضم كلا من محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، والين الوفانسن، خبير أول تنمية القطاع الخاص، ودوبرو مير خريستوف، خبير أول الخدمات الموجه لقطاع الأعمال، وداريو كوارنتا، ورفيق عباس، خبير تحسين الخدمات، ومحمد يحيى، خبير الإدارة المالية، وأمل فلتس، خبير أول التنمية الاجتماعية، وميسرة شمس الدين، خبير الاعتبارات البيئية.

وقال السكرتير العام، إن المحافظة حريصة على تطوير المراكز التكنولوجية لتقديم خدماتها للمواطنين بصورة حضارية وسريعة وبأحدث الأنظمة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للتحول الرقمي والارتقاء بالعمل الإداري وتنفيذا للاستراتيجية القومية لمصر 2030 لخلق جهاز إداري جديد، يعمل على التطوير والتدريب ورفع مستوى الأداء لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن الهدف من المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة هو تفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين بالعمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها من خلال ميكنة العمل ، لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

وتابع الهلباوي والطيبي، الجولة بالإطلاع على إحصائية موقف المعاملات المقدمة بالمركز خلال الفترة الأخيرة، موجها بضرورة عمل الصيانة الدورية لكافة أجهزة الكمبيوتر والطابعات وشبكة الإنترنت بشكل دوري وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المركز.

جدير بالذكر، أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بنجع حمادى حصل على المركز الأول فى مسابقة اختيار أفضل 3 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة، في انتظار التصفيات النهائية لاختيار أفضل مركز تكنولوجي على مستوى 4 محافظات المنفذ بها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وهي محافظات" المنيا واسيوط وسوهاج وقنا".