 رفع 210 أطنان مخلفات بمنشأة البكاري واللبيني وفيصل والرماية - بوابة الشروق
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رفع 210 أطنان مخلفات بمنشأة البكاري واللبيني وفيصل والرماية

يارا صابر
نشر في: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 7:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 7:59 ص

أعلنت محافظة الجيزة، رفع 210 طن مخلفات بمنشاة البكاري واللبيني وفيصل والرماية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المحافظة، أنه تم مراجعة وتركيب أغطية بالوعات صرف صحي بطريق اللبيني هرم، وشفط المياه وأعمال إصلاح ماسورة مياه بشارع بركات من اللبيني فيصل وشارع الصوت والضوء طريق ابو الهول السياحي، كما تم تسليك وتطهير الصرف الصحي بمساكن منشأه البكاري أمام مجمع المدارس وفرد طبقة قشط اسفلت وأعمال تطهير بالوعات الأمطار.

 

 


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