سان جيرمان يعبر دورتموند بهدفين في افتتاح مشواريهما الأوروبي

اقتنص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا ثمينا من ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2 /صفر، في الوقت الذي خيم فيه التعادل السلبي على مباراة ميلان الإيطالي مع ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

فعلى ملعب حديقة الأمراء، حسم سان جيرمان فوزه على دورتموند في الشوط الثاني، حيث تقدم الفرنسي الدولي كيليان مبابي بهدف في الدقيقة 49 ثم أضاف المغربي الدولي أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وفي المباراة الثانية، سيطر ميلان على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة، لكن لاعبي الفريق أهدروا العديد من الفرص المحققة.