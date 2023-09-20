 رسميا.. برشلونة يعلن عن تجديد تعاقد بالدي - بوابة الشروق
الأربعاء 20 سبتمبر 2023 3:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

رسميا.. برشلونة يعلن عن تجديد تعاقد بالدي

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 3:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 3:14 م

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعبه أليخاندرو بالدي، والذي ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

وحاول نادي برشلونة خلال الفترة الماضية في تسجيل عقد بالدي، برابطة الدوري الإسباني، لكن واجه صعوبة في تسجيل عقده بسبب قانون اللعب المالي النظيف التابع للرابطة.

وقال النادي الكتالوني خلال البيان الذي أصدره اليوم عبر موقعه الرسمي إنه بالدي وقع على عقد طويل الأمد حتى عام 2028.

وشارك بالدي في 55 مباراة مع برشلونة، 42 منها كأساسي، واستطاع تسجيل هدف، إضافة لصناعته 6 آخرين.

وبرز بالدي مع برشلونة، حيث استطاع حجز مكانًا أساسيًا في الجبهة اليسرى على حساب جوردي ألبا، الذي رحل عنالفريق تباعًا إلى إنتر ميامي الأمريكي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك