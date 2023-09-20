أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعبه أليخاندرو بالدي، والذي ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

وحاول نادي برشلونة خلال الفترة الماضية في تسجيل عقد بالدي، برابطة الدوري الإسباني، لكن واجه صعوبة في تسجيل عقده بسبب قانون اللعب المالي النظيف التابع للرابطة.

وقال النادي الكتالوني خلال البيان الذي أصدره اليوم عبر موقعه الرسمي إنه بالدي وقع على عقد طويل الأمد حتى عام 2028.

وشارك بالدي في 55 مباراة مع برشلونة، 42 منها كأساسي، واستطاع تسجيل هدف، إضافة لصناعته 6 آخرين.

وبرز بالدي مع برشلونة، حيث استطاع حجز مكانًا أساسيًا في الجبهة اليسرى على حساب جوردي ألبا، الذي رحل عنالفريق تباعًا إلى إنتر ميامي الأمريكي.