أحمد مالك يختار الفائزين في تحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة بالسعودية

أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن الفائزين في النسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة، والتي شارك في لجنة تحكيمها الفنان أحمد مالك، والممثلة السعودية سارة طيبة.

شهد الحفل الذي أقيم بحي جميل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تتويج الفريقين الفائزين، “AFEN” بقيادة نواف الكناني، وفريق “All in One Night (AION)” بقيادة روان الغامدي، وسيحظى الفائزان بعرض أفلامهما خلال الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، كما سيشارك الفريقان الفائزان في برنامج إقامة فنية في واحدة من مدارس السينما الرائدة بالجمهورية الفرنسية خلال العام المقبل 2025.

أقيم التحدّي يومي 26 و27 يوليو الماضي، حيث تمكّن المشاركون من كتابة وتصوير وتحرير فيلم قصير في غضون 48 ساعة فقط. وسبق التحدّي يومين من ورش العمل المكثفة والتوجيه المهني بقيادة خبراء في صناعة الأفلام، من بينها ورشة عمل في إخراج الأفلام قادها المخرج فارس قدس، وورش عمل في الكتابة والمونتاج قدمها المخرج وكاتب السيناريو أمجد الرشيد، وأخرى في الإنتاج من تقديم المنتجة ديمة عازر.