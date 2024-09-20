الكومي: ميكالي مستمر في قيادة منتخب مصر الأولمبي

أكد الإعلامي إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، أن البرازيلي روجيرو ميكالي، لن يرحل عن منصبه كمدير فني لمنتخب مصر الأولمبي، مثلما ادعى وكيله خلال الساعات الماضية.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" وزارة الشباب والرياضة أرسلت موافقتها إلى اتحاد الكرة للتجديد لـ روجيرو ميكالي، والمدرب البرازيلي مستمر في منصبه".

أضاف الكومي:" للأسف وكيل أعمال روجيرو ميكالي، تم إبلاغه بالرحيل من جانب أحد الشخصيات التي لاتربطها علاقة بالجبلاية".

أتم الكومي:" هناك إجتماع بين ميكالي واتحاد الكرة يوم الأحد القادم للاتفاق على كافة التفاصيل".

وكان وكيل ميكالي قد أثار جدلا واسعا بعد بيان أكد من خلاله عدم رد اتحاد الكرة على ميكالي في مسألة تجديد التعاقد مع المنتخب الأولمبي، وأنه سينظر في العروض الخارجية المقدمة لوكيله في الفترة المقبلة.