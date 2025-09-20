أرقام ضعيفة لمصطفى محمد بعد أدائه في تعادل نانت أمام رين

اكتفى الدولي المصري مصطفى محمد بأداء باهت خلال مشاركته مع فريقه نانت في مواجهة رين، التي انتهت بالتعادل (2-2)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي موسم 2025-2026.
ورغم لعبه أساسياً، لم ينجح مهاجم منتخب مصر في التسجيل أو الصناعة، مكتفيًا بأرقام فردية محبطة:
تسديدة وحيدة خارج المرمى وأهدر فرصة محققة.
12 لمسة للكرة فقط طوال المباراة.
4 تمريرات صحيحة من أصل 5 بنسبة نجاح 80%.
فشل في الكرات المشتركة (1/6 أرضية – 0/2 هوائية).
فقد الاستحواذ 3 مرات.
3 أخطاء ارتكبت ضده مقابل خطأ وحيد ارتكبه.
صفر مراوغات ناجحة.
بهذا التعادل، رفع نانت رصيده إلى 6 نقاط في منتصف جدول الترتيب، وسط حاجة ملحّة لاستعادة مصطفى محمد لمستواه الهجومي المعتاد.