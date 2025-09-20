أرقام ضعيفة لمصطفى محمد بعد أدائه في تعادل نانت أمام رين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اكتفى الدولي المصري مصطفى محمد بأداء باهت خلال مشاركته مع فريقه نانت في مواجهة رين، التي انتهت بالتعادل (2-2)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي موسم 2025-2026.

ورغم لعبه أساسياً، لم ينجح مهاجم منتخب مصر في التسجيل أو الصناعة، مكتفيًا بأرقام فردية محبطة:

تسديدة وحيدة خارج المرمى وأهدر فرصة محققة.

12 لمسة للكرة فقط طوال المباراة.

4 تمريرات صحيحة من أصل 5 بنسبة نجاح 80%.

فشل في الكرات المشتركة (1/6 أرضية – 0/2 هوائية).

فقد الاستحواذ 3 مرات.

3 أخطاء ارتكبت ضده مقابل خطأ وحيد ارتكبه.

صفر مراوغات ناجحة.

بهذا التعادل، رفع نانت رصيده إلى 6 نقاط في منتصف جدول الترتيب، وسط حاجة ملحّة لاستعادة مصطفى محمد لمستواه الهجومي المعتاد.